Когда Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Подобная трансформация станет реальностью за счет более широкого внедрения гибких форм занятости, включая удаленную работу, а также использования современных технологий и инновационных подходов, уточнил парламентарий.
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