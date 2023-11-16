В Калуге наградили мужчин за спасение детей от бойцовской собаки

Глава Калуги Дмитрий Денисов наградил мужчин, спасших детей на Правом берегу от опасной собаки. Градоначальник Калуги встретился с Шокирджоном Рахматовым и Анатолием Поповым, что отогнали стаффордширского бультерьера, напавшего на детей на улице Минской.