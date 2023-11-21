Лоза назвал Пугачеву «отставной певицей» и поразился ее нынешней популярности

Композитор Юрий Лоза прокомментировал активное обсуждение общественностью певицы поступков Аллы Пугачевой, которая недавно приезжала в РФ с кратким визитом, а потом выступила с резким заявлением в адрес хейтеров.
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