РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Божьи жернова мелют медленно, но верно правда насчет смерти Беленко могли бы и побыстрей!!!!!Угнавший МиГ-25 с...
  • leonid
    Сначала дать строгача лет на 15 в лагерях в восточной Сибири, а потом депортировать. Пусть на работают за пайку хлеба...19 человек отрави...
  • Виктор Скопинцев
    Вот их силой заставляли дурь употреблять. Прям беда19 человек отрави...

Лоза назвал Пугачеву «отставной певицей» и поразился ее нынешней популярности

Лоза назвал Пугачеву «отставной певицей» и поразился ее нынешней популярности

Композитор Юрий Лоза прокомментировал активное обсуждение общественностью певицы поступков Аллы Пугачевой, которая недавно приезжала в РФ с кратким визитом, а потом выступила с резким заявлением в адрес хейтеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх