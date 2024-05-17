Онколог Дмитриевская объяснила, кому стоит бояться появления меланомы

МОСКВА, 17 мая, ФедералПресс. Онколог-дерматолог Наталья Дмитриевская заявила, что среди факторов, которые могут повысить риск развития меланомы, светлая кожа, зачастую с веснушками, и рыжие или белые оттенки волос.
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