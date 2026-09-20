Рождество Пресвятой Богородицы: какого числа, традиции и приметы

© РИА Новости / Сергей Пятаков Рождество Пресвятой Богородицы Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы.
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