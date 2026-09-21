Key Events This Week: Trump-Xi Meeting, Fed Speakers, PMIs And Durables After an extremely busy week for central bank decisions, the week ahead brings a mix of economic data, even more central bank decisions, lots of Fed speak, and geopolitical events.
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