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Культуромания

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В Новоуральске готовится премьера музыкальной драмы о Шигирском идоле

В Новоуральске готовится премьера музыкальной драмы о Шигирском идоле

В Театре музыки, драмы и комедии закрытого города Новоуральска состоится премьера мистической музыкальной драмы «Легенда о Шигирском идоле».

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