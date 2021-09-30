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Вратаря сборной России по футболу Гилерме дисквалифицировали

Вратаря сборной России по футболу Гилерме дисквалифицировали

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что вратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ).

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