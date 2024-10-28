Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в квартире

Ремонт в квартире эконом-сегмента обойдется россиянам в 3-5 тысяч рублей за квадратный метр. Сумму, необходимую для переделки жилья, назвал генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с News.
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