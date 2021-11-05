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«Меня с собой не пригласил»: Лукашенко посетовал, что Путин не взял его в Крым

«Меня с собой не пригласил»: Лукашенко посетовал, что Путин не взял его в Крым

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что президент Владимир Путин не пригласил его в Крым.

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Александр Зиборов
Батька умолчал о том, что киевская укроамериканская власть не признаёт его президентом Белоруссии, всячески поносит и оскорбляет. Между тем, Украина на днях попросила электроэнергию у Белоруссии, и ей не было в том отказано. А, наверное, следовало бы. И было бы за что…

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