Герман БергПолитика«Меня с собой не пригласил»: Лукашенко посетовал, что Путин не взял его в КрымГлава Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что президент Владимир Путин не пригласил его в Крым.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЗиборовБатька умолчал о том, что киевская укроамериканская власть не признаёт его президентом Белоруссии, всячески поносит и оскорбляет. Между тем, Украина на днях попросила электроэнергию у Белоруссии, и ей не было в том отказано. А, наверное, следовало бы. И было бы за что…Комментировать
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