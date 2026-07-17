Лантратова направит в ООН данные о вывозе людей из ДНР в сторону Украины

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) данные о принудительном вывозе жителей Дружковки Донецкой Народной Республики в сторону Украины.
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