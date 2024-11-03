В Самарском регионе полицейские, общественники и ветераны МВД вручили первые паспорта юным жителям области

В Тольятти, в преддверии Дня народного единства, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» сотрудники полиции совместно с общественниками провели торжественное мероприятие, в ходе которого вручил первые паспорта юным жителям области.
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