Израиль официально запретил деятельность БАПОР

В правительстве страны нашли связи организации с ХАМАС. Израиль официально проинформировал ООН о запрете на территории страны деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
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