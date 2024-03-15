В Приморском крае с военными связистами ВВО проведена тренировка по развертыванию полевого подвижного пункта управления

Во время занятий, военнослужащие отработали порядок развертывания полевого подвижного пункта управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.
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