БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Стабильности нет». Лондон верен себе только в ненависти к России

«Стабильности нет». Лондон верен себе только в ненависти к России

Новый британский премьер обещает «новую экономику» и прежнюю поддержку Украины Светлана Гомзикова На фото: премьер-министр Великобритании Энди Бернэм (Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press) Материал комментируют: Елена Ананьева Менять премьер-министров, как перчатки, с недавних пор стало доброй (или недоброй) традицией политической жизни Британии.

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