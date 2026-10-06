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МОСИНФОРМ

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Москвичка Анастасия Рябова стала призером всероссийских соревнований по стрельбе

Москвичка Анастасия Рябова стала призером всероссийских соревнований по стрельбе

Москвичка Анастасия Рябова завоевала бронзу в Ижевске, где проходят всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет.

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