Baza: над Казанью произошли взрывы

Жители Казани сообщили о звуках взрывов над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. "Предварительно, идет атака беспилотников", — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.
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