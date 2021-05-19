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«Никогда не забуду». Ребров рассказал, как Тедеско мотивировал «Спартак» в перерыве при 0:2 в Грозном

«Никогда не забуду». Ребров рассказал, как Тедеско мотивировал «Спартак» в перерыве при 0:2 в Грозном

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поделился воспоминаниями об эмоциях теперь уже бывшего главного тренера столичной команды Доменико Тедеско в раздевалке в перерывах матчей.

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