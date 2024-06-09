Бесплатной парковка будет в Москве 12 июня

В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, жителям и гостям Москвы предоставляется возможность бесплатно парковаться на всех улицах города, в том числе на тех, где обычно действуют тарифы в размере 380 и 450 рублей в час.
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