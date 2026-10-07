Дилер рассказал, когда российский кроссовер Lada Azimut появится в салонах

Первые демонстрационные машины появятся в салонах уже в октябре, а товарные автомобили начнут поступать дилерам в ноябре 2026 года Новый кроссовер Lada Azimut готовится к выходу на российский рынок.
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