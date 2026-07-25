Ньюи уверен в продолжении сотрудничества Aston Martin с Алонсо

Ньюи уверен в продолжении сотрудничества Aston Martin с АлонсоAston MartinРуководитель и технический директор Aston Martin Эдриан Ньюи заявил, что команда заинтересована в продолжении работы с Фернандо Алонсо, отметив огромный вклад испанца в развитие команды.
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