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Ньюи уверен в продолжении сотрудничества Aston Martin с Алонсо

Ньюи уверен в продолжении сотрудничества Aston Martin с Алонсо

Ньюи уверен в продолжении сотрудничества Aston Martin с АлонсоAston MartinРуководитель и технический директор Aston Martin Эдриан Ньюи заявил, что команда заинтересована в продолжении работы с Фернандо Алонсо, отметив огромный вклад испанца в развитие команды.

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