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Утро.ru

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Вайкуле рухнула прямо на сцене в Юрмале

Вайкуле рухнула прямо на сцене в Юрмале

Лайма Вайкуле оказалась в крайне неловкой ситуации и опозорилась прямо перед зрителями. Во время выступления на шоу в Юрмале звезда потеряла равновесие, упала прямо на сцене и лишь благодаря артистам подтанцовки избежала серьезного удара головой об пол.

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