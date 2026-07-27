Вайкуле рухнула прямо на сцене в Юрмале

Лайма Вайкуле оказалась в крайне неловкой ситуации и опозорилась прямо перед зрителями. Во время выступления на шоу в Юрмале звезда потеряла равновесие, упала прямо на сцене и лишь благодаря артистам подтанцовки избежала серьезного удара головой об пол.
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