Вайкуле рухнула прямо на сцене в Юрмале

Лайма Вайкуле оказалась в крайне неловкой ситуации и опозорилась прямо перед зрителями. Во время выступления на шоу в Юрмале звезда потеряла равновесие, упала прямо на сцене и лишь благодаря артистам подтанцовки избежала серьезного удара головой об пол.