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Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, чем его удивила Пермь

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, чем его удивила Пермь

ПЕРМЬ, 9 октября, ФедералПресс. Артемий Лебедев рассказал о своем впечатлении от изменений, которые произошли в столице Прикамья за последние годы.

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