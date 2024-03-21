Во Владивостоке запретят парковку на «многострадальном» участке

На улице Снеговой во Владивостоке могут уже в ближайшее время ограничить парковку вдоль дороги. План установленных на знаках ограничений представили на карте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения».
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