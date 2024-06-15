Fiat представил новый технологичный кроссовер с причудливым дизайном

Итальянский автопроизводитель Fiat представил миру свой новый кроссовер – Grande Panda 2025. Этот компактный автомобиль с причудливым дизайном больше похож на концепт-кар, чем на серийную модель, и обещает стать настоящей звездой на рынке.
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