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В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов

В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву с предложением ввести смертную казнь для террористов.

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