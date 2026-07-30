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Глава РЖД отреагировал на заявления Пашиняна

Глава РЖД отреагировал на заявления Пашиняна

Инвестиции из средств РЖД и доходов «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД) составили с 2008 года по 2025 год около 396,3 миллиона долларов, и в случае, если власти Армении сочтут нужным изменить условия сотрудничества, которые определяются действующим концессионным договором, российская сторона вправе ожидать возврата вложенных средств.

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