Ростех и Сбер будут развивать цифровые медицинские сервисы на основе искусственного интеллекта

Ростех и Сбер заключили соглашение в ходе Восточного экономического форума. Сотрудничество направлено на цифровизацию промышленной медицины и внедрение ИТ-систем на базе искусственного интеллекта в рамках развития системы управления здоровьем работников промышленности.
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