Новый Toyota Harrier (2026) обещают сделать крутым гибридным купе-кроссовером 

На семинаре Multi-Pathway, состоявшемся 28 мая 2024 года, Toyota представила два двигателя нового поколения: 1,5-литровый и 2-литровый бензиновые агрегаты, которые, вероятно, могут появиться под капотом нового поколения кроссовера Harrier.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии