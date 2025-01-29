Лолита обратилась в СК, чтобы общественников проверили на экстремизм

Их действия наносят ущерб её репутации и карьере, приводят к отмене концертов, уверена певица Певица Лолита Милявская намерена обратиться в Следственный комитет с заявлением о проверке общественных активистов на экстремизм.
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