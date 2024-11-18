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"Ипотека жива". Почему жители Барнаула все равно покупают жилье при высокой ставке?

"Ипотека жива". Почему жители Барнаула все равно покупают жилье при высокой ставке?

Директора двух крупных агентств недвижимости утверждают, что люди все равно хотят покупать жилье Жители Алтайского края во второй половине 2024 года, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка и отмену льготной ипотеки, не перестали покупать недвижимость.

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