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США потребовали контроль над трубопроводом "Газпрома" на Украине

США потребовали контроль над трубопроводом "Газпрома" на Украине

Проект соглашения по украинским полезным ископаемым, подготовленный американской стороной, содержит требование о передаче под контроль правительственной корпорации США газопровода "Газпрома", проходящего по территории Украины в Европу.

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