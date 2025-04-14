МО РФ рассказало о концлагерях в Австрии в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны на территории Австрии действовало почти 50 концентрационных лагерей, о чём говорится в новом мультимедийном проекте Министерства обороны РФ под названием «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай».
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