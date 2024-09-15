Мужской центр тяжести: чем он отличается от женского

Современная западная гендерная наука со всех сил старается стереть различия между мужчиной и женщиной, доходя в развитии своих мыслей до абсурда: на один ринг в единоборствах выходят мужчины и женщины, мысль о том, что забеременеть и выносить ребенка может только женщина считается преступным оскорблением, за которую можно попасть под суд.