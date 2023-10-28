Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Тимофеев
    В России миллионы  мигрантов, если подымутся они то что будет в стране. Их в принципе для этого и завозят.МЫ – В АВДЕЕВКУ, ...
  • Михаил Молчев
    Нет, оглоблю они тоже прекрасно понимают.Педофилия-зараза ...
  • Сергей Федотов
    Да, кстати о Скабеевой. Мне до неё не дорасти, вам до неё не дорасти, нам всем до неё не дорасти. А оно надо? До Скаб...МЫ – В АВДЕЕВКУ, ...

Австралийские санкции

Австралийские санкции

Не успели мы прийти в себя от санкций литовских, оставивших нас без вязальных спиц, швейных иголок и кнопок, как на нас обрушили ещё более страшные санкции! Теперь нас лишают просто основы существования! Смотрите сами, под запрет подпадают отвёртки, инструменты для обработки металла, бурения, работы с шурупами и болтами, телевизоры и, о ужас, инструменты для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов! Это фсё! Полный пушной зверёк! Оценили всю серьёзность ситуации? "Росатом" на грани закрытия, международные контракты летят, ведущая ядерная держава поставлена на колени! Всё пропало, Запад опять нас переиграл, а импортозамещение в который раз полностью провалено! Не умеем же мы производить инструмент для завинчивания винтов на ядерных реакторах! Эх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НУ
Наташа Устинова
Просто хохочу на дела этих дебилов. Неужели сами не понимают и не оценивают свой идиотизм?
Ответить
2 д.
Александр Попов
ДЕБИЛОКЕНГУРУ, посмотрите на НИХ: ГОЛОВКА маленькая, ЖОПА очень большая.
Ответить
2 д.
ЛЮДМИЛА Пулина
У них запор !!! Всё никак не могут на@рать свои санкции !!!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх