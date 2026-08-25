Украина отпраздновала незалежность. А выборы провести все еще слишком опасно

Вчера Украина отметила 35-летие независимости далеко не только официальными речами. В Киеве прошли концерты, фестивали, выставки, ярмарки и спортивные мероприятия, а власти устроили демонстрацию украинских беспилотных и роботизированных систем.
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