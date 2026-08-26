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Israel Developing Offensive Space Capabilities

Israel Developing Offensive Space Capabilities

Israel Developing Offensive Space Capabilities Authored by Ioannis Vlahos via Antiwar.com, Israel is currently prepared to begin development of offensive space capabilities, including systems designed to defend Israeli satellites from hostile spacecraft, and weapons (including lasers) capable of striking targets from space.

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