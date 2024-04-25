Исследование: Несмотря на запрет, в ЕС все еще торгуют изделиями из слоновой кости 

Исследование, проведенное Международным фондом защиты животных (IFAW), выявило, что во Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании, Италии, Португалии и Германии проходила активная торговля предметами из этого материала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии