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Славянская доктрина

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Мегалиты говорят. Часть 32

Мегалиты говорят. Часть 32

Мегалиты говорят. Часть 32 Александровская часовня Вор, это не криминальная профессия.

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Алексей

Если прочитаете книги Г.А. Сидорова то многое станет понятно, но совр. "учёные" не смогут отступить от сущ. истории т.к. потеряют, как минимум, "кормушку".