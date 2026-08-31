Плющев о правилах в КХЛ: «На самую одиозную новинку не обратили внимания. Теперь игрок, теряя шлем, должен искать его и продолжать игру – опаснейшая ситуация»

Бывший главный арбитр Fonbet КХЛ Владимир Плющев высказался об изменениях правил в лиге. – На самую одиозную новинку в правилах, которая еще абсурднее, чем захват крагой, внимания даже не обратили! – О чем речь? – О правиле шлема.