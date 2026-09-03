"Нет одного человека, с которым вы должны идти всю жизнь". Разведённая Нюша рассказала, как находить "своих людей"

Нюша, которая развелась с бизнесменом Игорем Сивовым в 2024 году, рассказала, как находить "своих людей".
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Ой мля, праститя мне мой плохой французский((( то есть она просто кукушка?(( Тупо оставила детей без материнских рук и тепла? Ну, то что муж итальянец "кобелино" ... Так сама ж выбирала? Детёныши то чем виноваты? Им теперь с мачехами жить?