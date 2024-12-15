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Ямаль мог повредить голеностоп в матче с «Леганесом» после подката Неу. Вингер «Барсы» просил замену перед перерывом, но доиграл до 75-й минуты

Ямаль мог повредить голеностоп в матче с «Леганесом» после подката Неу. Вингер «Барсы» просил замену перед перерывом, но доиграл до 75-й минуты

«Барселона» на своем поле проиграла в матче 17-го тура Ла Лиги (0:1). На 18-й минуте игры хавбек «Леганеса» Иван Неу сбил 17-летнего вингера в подкате.

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