Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Марнер, Макар, Биннингтон, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2026 по версии NHL.com

Официальный сайт НХЛ представил свою версию состава канадской команды на Олимпиаду-2026. Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Шайфли («Виннипег»), Марк Стоун («Вегас»), Том Уилсон («Вашингтон»).
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