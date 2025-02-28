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Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Марнер, Макар, Биннингтон, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2026 по версии NHL.com

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