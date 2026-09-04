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ТОЛК

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Осенний шопинг набирает обороты: что стали чаще покупать жители Барнаула

Осенний шопинг набирает обороты: что стали чаще покупать жители Барнаула

Жители Барнаула заметно активнее стали готовиться к осеннему сезону. Так, продажи женской одежды и аксессуаров на "Авито" выросли на 47% за год, сообщили "Толку" в пресс-службе площадки.

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