Дачникам сказали, как сэкономить на платежах ЖКХ

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Собственники жилья, временно отсутствовавшие в квартире, в некоторых случаях могут оформить перерасчет и вернуть часть уплаченных средств за коммунальные услуги – однако право на это распространяется далеко не на все ситуации.