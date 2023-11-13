Пентагон: военные США и Южной Кореи готовы вступить в бой хоть сегодня

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком заявил, что совместные учения вооруженных сил Соединенных Штатов и Южной Кореи направлены на повышение готовности военнослужащих двух государства вступить в бой "хоть сегодня вечером" в случае необходимости, передает ТАСС.
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