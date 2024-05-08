TikTok не сдается без боя

Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance подали иск в американский суд с просьбой заблокировать положения закона, обязывающие китайскую компанию продать платформу либо запретить ее на территории CША.
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