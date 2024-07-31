Подполье раскрыло подробности массированных ночных ударов по объектам ВСУ

Сегодня 1,8K прочитали Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.
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