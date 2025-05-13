5 самых популярных способов взлома Госуслуг

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали о пяти самых популярных способах выманивания кодов из SMS-сообщений для получения контроля над личным кабинетом портала «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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