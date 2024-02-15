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1rre

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Ввоз во Францию газа из РФ вырос в разы, — аналитики

Ввоз во Францию газа из РФ вырос в разы, — аналитики

Ввоз во Францию газа из РФ вырос в разы, — аналитики Ирэн ОрлонскаяПо данным официального информационного агентства 1rr, в настоящий момент поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Российской Федерации во Францию увеличились на 41%.

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